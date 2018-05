Essen und Bevern im Gemeindederby

Packendes Derby: Essen (weiße Trikots) erwartet den Gemeindenachbarn aus Bevern. Foto: Wulfers

Kreis Cloppenburg (her). Im Gemeindederby treffen die Fußball-Landesligisten BV Essen und SV Bevern am Mittwochabend aufeinander. Anpfiff ist um 19 Uhr. Weitere Nachholspiele stehen auch in der Bezirksliga auf dem Programm. Höltinghausen empfängt um 19.30 Uhr SFN Vechta. Zeitgleich spielt Altenoythe in Mühlen. Ab 20 Uhr ist Thüle in Steinfeld gefordert und der TuS Emstekerfeld spielt in Goldenstedt. Auch Barßel muss ran, die Nordkreisler sind zu Hause um 20 Uhr gegen Lohne II gefragt. Mehr zur Landes- und Bezirksliga lesen Sie in der Ausgabe vom 9. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.