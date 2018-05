TVC holt 33 Titel bei Kreismeisterschaft

Weitsprung: Mit diesem Versuch schaffte Hannah Schrapper vom SV Molbergen (W15) 4,27 Meter. Foto: Landwehr

Molbergen (la). Mit 33 Siegen hat der TV Cloppenburg die meisten Erfogle bei der jüngsten Leichtathletik-Kreismeisterschaft in Molbergen gefeiert. Auf den Plätzen zwei und drei folgten der SV Molbergen (28) und der VfL Löningen (19 Titel). Für den BV Garrel und SW Lindern verblieben je acht Kreismeistertitel.



Über 500 Meldungen hatten die Organisatoren des SV Molbergen zu bewältigen. Vor allem in den jüngeren Jahrgängen gab es große Teilnehmerfelder, was für eine gute Jugendarbeit in den fünf Vereinen spricht. Allerdings scheint der Nordkreis weiterhin der weiße Fleck der Cloppenburger Leichtathletikszene zu sein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.