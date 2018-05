Torwart Schönrock rettet Garrels Aufstieg

Meister in quasi letzter Sekunde: Garrels Handballer holten sich den Titel in der Regionsoberliga und steigen in die Landesklasse auf. Staffelleiter Heinz Rawe (ganz rechts) gratulierte dem BVG. Foto: Langosch

Kreis Cloppenburg (ll). Die Meisterschaft in der Handballregionsoberliga der Männer ist in den allerletzten Sekunden des „Endspiels" zwischen dem TV Cloppenburg II und dem BV Garrel entschieden worden. Der BVG stieß die TVC-Reserve mit einem 28:27 noch vom Thron und holte sich noch den Titel. In der Landesliga hatte die HSG Friesoythe gegen den designierten Meister, TuS Bramsche, beim 21:30 keine Chance. Die Frauen des SV Höltinghausen verloren in Nordhorn.