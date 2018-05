Qualifikation selbst vorzeitig klarmachen

BVC-Fußballfrauen in Potsdam zu Gast

Durchsetzen: Agnieszka Winczo (links), die es hier mit Bielefelds Torfrau Vivien Brandt und Verteidigerin Oliwia Wos aufnimmt, will morgen mit einem Sieg bei Turbine Potsdam II mit dem BVC die vorzeitige Qualifikation zur eingleisigen 2. Bundesliga klarmachen.Foto: Langosch

Von Ludger Langsoch



Cloppenburg. Der 3:0-Sieg am vergangenen Sonntag über Arminia Bielefeld hat die Fußballerinnen des BV Cloppenburg im Rennen um die Qualifikation zur eingleisigen 2. Bundesliga weit nach vorne gebraht. Als Tabellenfünfter haben sie es nun in eigener Hand und mit einem Sieg am Sonntag bei Turbine Potsdam II hätten sie ihr Saisonziel vorzeitig erreicht. Anstoß ist um 14 Uhr.