Garrel rutscht wieder auf Abstiegsplatz ab

Fußball-Bezirksliga: BV Garrel unterliegt SW Osterfeine zu Hause mit 0:2

Im Duell: Tobias Vossmann vom BV Garrel (rechts) gegen Osterfeines Simon Staerk. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Garrel. Eine unglückliche 0:2- Niederlage musste Fußball-Bezirksligist BV Garrel gestern Abend gegen SW Osterfeine einstecken. Damit rutschten die Hausherren wieder auf einen Abstiegsplatz. Die Gäste legten gut los: In der sechsten Minute konnte Garrels Keeper David Diers einen Kopfball nach Ecke nur nach vorne abwehren, dort wartete Florian Markus und staubte zur frühen Führung ab. Das war es dann aber auch schon mit den ernsthaften Offensivbemühungen der Osterfeiner. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

03.05.2018 | Der TuS Lutten nimmt OM-Cup als eine Chance