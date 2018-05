Der TuS Lutten nimmt OM-Cup als eine Chance

Die Pläne stehen, die Anlage wird: Die OM-Cup-Beauftragten Ralf Böckmann und Christian Albers sowie die Organisationschefs Heinrich Blömer und Steffen Boning (von links) freuen sich auf das Großturnier am 16. und 17. Juni in Lutten. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Lutten. Zum „kleinen Jubiläum“ mit der 20. Auflage hat der alte Wanderpokal ausgedient und wird durch einen neuen ersetzt. Noch ist die TuS-Anlage eine Baustelle, aber bis zum Turnierstart wird alles perfekt sein. Es sind nur noch sechs Wochen, dann feiert der OM-Cup für Fußball-E-Junioren ein „kleines Jubiläum“. Die 20. Auflage dieses Großturnieres geht am 16. und 17. Juni beim TuS Lutten im Nordkreis Vechta über die Bühne, wieder einmal werden 112 Mannschaften an den Start gehen. 62 Teams aus dem Landkreis Cloppenburg sind dabei, dazu kommen 50 Vechtaer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

