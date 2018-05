Trainer Blancke freut sich über Alternativen

Punkte nachholen: Nach der Niederlage in Gifhorn will David Niemeyer mit dem BVC gegen Vorsfelde Zählbares mitnehmen. Foto: nje

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Christian Willen kehrt nach abgesessener Rotsperre wieder zurück. Bei Derrick Ampofo könnte es für einen Einsatz reichen, der Stoßstürmer ist unter der Woche ins leichte Lauftraining eingestiegen. Eigentlich anders vorgestellt hatte sich Olaf Blancke die Punktesituation nach den Spielen gegen Celle und Gifhorn. „Ein Punkt aus den beiden Spielen ist zu wenig. Die müssen wir jetzt nachholen“, so der Trainer von Fußball-Oberligist BV Cloppenburg. Sein Team empfängt am Sonntag den Drittletzten SSV Vorsfelde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.