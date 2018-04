VfL-Staffeln holen Landesmeistertitel

Landesmeister über 3x1000 m der U20: Die StG Löningen-Bothfeld-Melle mit (von links) Eric Iglesias, Mathis Seelhöfer und Erik Siemer. Foto: Antonia Beye

Molbergen (la). Die Sportlerinnen und Sportler fanden in Molbergen beste Bedingungen vor und lieferten in vielen Rennen gute Leistungen und Ergebnisse ab. Erfolgreiche Premiere für die Leichtathletikabteilung des SV Molbergen: Zum ersten Mal richtete sie eine Landesmeisterschaftaus und sie brachte die Titelkämpfe der Langstreckler und Langstaffeln tadellos über die Bühne. Auch Landesmeister Hermann Karl Harms (VfL Oldenburg) lobte nach seinem Sieg über 5000 Meter in der Altersklasse U 75 die hervorragende Organisation der Molberger.