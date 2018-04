Riesenschritt in Richtung „Eingleisige“

Matchwinnerin: Jana Radosavljevic (links, attackiert von Celine Preuß) traf beim 3:0-Sieg des BV Cloppenburg über Arminia Bielefeld zweimal. Foto: Langosch

Von Luder Langosch



Cloppenburg. Die Fußballerinnen des BV Cloppenburg sind der eingleisigen 2. Bundesliga, die in der nächsten Saison eingeführt wird, einen riesigen Schritt nähergekommen. Gegen den direkten Konkurrenten Arminia Bielefeld landeten sie einen verdienten 3:0-Erfolg (1:0).



Beide Mannschaften traten mit einer offensiven Aufstellung an. Kein Wunder, schließlich brauchten sowohl die BVC-Frauen als auch die Arminia dringend die drei Punkte. Am Vormittag hatte bereits der FSV Gütersloh in quasi letzter Sekunde beim FF USV Jena II mit 3:2 gewonnen und damit hatte sich die Spannung im Rennen um einen sicheren Platz für die eingleisige 2. Liga noch erhöht. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 30. April– entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

