Wichtiger Sieg mit bitterem Beigeschmack

Johanna Koopmeiners, Jana Fiswick und Marina Laeseke (vorne von links) wurden nach dem letzten Heimspiel des TVC in dieser Saison verabschiedet. Außerdem verlassen Katja Kröger und Swetlana Lengutin die Mannschaft. Foto: Langosch

Von Dieteer Becker



Cloppenburg. Einen enorm wichtigen 29:22-Erfolg (15:13) über den Mitkonkurrenten FC Schüttorf 09 haben die Handbnallfrauen des TV Cloppenburg im Kampf um den Klassenverbleib in der Oberliga gefeiert. Da gleichzeitig zudem der ATSV Habenhausen bei Werder Bremen II mit 19:22 verlor, gelang ein Sprung auf den neunten Tabellenplatz der den Klassenerhalt am Saisonende bedeuten würde. Allerdings fällt die Entscheidung erst am letzten Spieltag am nächsten Sonntag. Den Erfolg bezahlten die TVCerinnen aber teuer, Swetlana Lengutin zog sich ohne gegnerische Einwirkung einen Achillessehnenriss zu und muss operiert werden, ein bitterer Beigeschmack zum Sieg. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 30. April– entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lokalsport:

29.04.2018 | Sechs Monate harter Arbeit für diese Minute