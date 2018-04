Sechs Monate harter Arbeit für diese Minute

Gegenwehr zwecklos: „Big Edi“ Kadrija (links) beherrschte seinen Gegner Tibor Varga nach Belieben und schickte den Ungarn schon nach einer Minute Kampfzeit auf die Bretter. Foto: Langosch

Von Ludger Langosch



Cloppenburg. Welch’ ein Auftritt: Erdogan Kadrija hat seinen ersten Titel als Profiboxer errungen, und zwar in überragender Manier: In der Cloppenburger Stadthalle knockte der Linderner seinen ungarischen Kontrahenten, Tibor Varga, im Hauptfight eines rundum gelungenen Kampfabends bereits in der ersten Runde aus. Damit holte sich Kadrija den Championsgürtel des International Boxing Forums im Cruisergewicht (bis 90,8 Kilogramm, der zweithöchsten Gewichtsklasse im Profiboxen). Nach nur etwa einer Minute hatte er den Sieg in der Tasche und feierte seinen Erfolg überschwänglich. Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Ausgabe vom 30. April– entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.