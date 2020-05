Kinder erzählen „so viel“ beim Fenster-Talk

Fenster-Talk: Heilerziehungspflegerin Tamara Krämer (links) und Erzieherin Jana Norrenbrock begrüßen Sofia Dannebaum mit ihrer Mutter Elena. Für Sofia gibt es eine „Wundertüte“. Foto: Hellmann

Von Wilhelm Hellmann

Ramsloh. Ein erstes Wiedersehen nach sieben Wochen „der Abs­tinenz“ gab es jetzt – wenngleich mit den entsprechenden Sicherheitsabständen – beim ersten „Fenstertalk“ im Kindergarten St. Jakobus in Ramsloh in dieser Woche. An drei Tagen waren die Kindergartenkinder und ihre Eltern aus den verschiedenen Kindergartengruppen nachmittags zwischen 14 und 16 Uhr zu einem ersten Treffen eingeladen.

„In den Zeiten von Corona vermissen wir unsere Kindergartenkinder schon sehr in unserer Einrichtung. Wir wünschen uns wieder ein volles Haus mit Kinderlachen und vielen netten Begegnungen mit den Familien. Aber noch vielmehr vermissen die Kinder ihren Kindergarten, ihre Freunde, den Kindergartenalltag und das Miteinander", erklärt Kindergartenleiterin Marlene Fortwengel.