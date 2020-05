Gardinenwerk Unland meldet Insolvenz an

Symbolfoto: dpa

Saterland (mt). Aufgrund des Coronavirus und der damit verbundenen Einschränkungen hat das Gardinenwerk "Unland" mit SItz in Sedelsberg Insolvenz angemeldet. Auch die dazugehörige "GUTex GmbH" ist betroffen.



Nach ersten Erkenntnissen seien die Geschäftsschließungen seit Mitte März ausschlaggebend für diesen Schritt gewesen. Das Unternehmen mit seinen knapp über 100 Mitarbeitern hatte wohl bis zu 80 Prozent Umsatzeinbußen zu beklagen.



Zum vorläufigen Sachverwalter hat das Insolvenzgericht in Cloppenburg Rechtsanwalt Heiko Janssen aus Aurich bestimmt. Das geht aus der offiziellen Online-Mitteilung des Gerichtes hervor. Demnach darf das Unternehmen jedoch "unter der Aufsicht des vorläufigen Sachwalters ihr Vermögen weiter verwalten und darüber verfügen". Diese Regelung kann angeordnet werden, wenn eine Zahlungsunfähigkeit droht, aber auch eine Sanierung noch möglich ist.



Das Werk stellt unter anderem Gardinen, Dekostoffe, Plissees und Rollos her.