Otto legt mit Dienstwagen Kehrtwende hin

Neuer Dienstwagen: die Limousine von Thomas Otto.Foto: mp

Von Hans Passmann



Ramsloh. Für Gesprächsstoff sorgte der neue Dienstwagen von Saterlands Bürgermeister Thomas Otto. Nach zwei Jahren Amtszeit fährt er nun einen Mercedes E400 im Wert von knapp 70000 Euro. Daran sei auch nichts Verwerfliches. Aber: Otto habe bei seinem Amtsantritt noch ausdrücklich verkündet, auf ein „großes Auto“ als Bürgermeister verzichten zu wollen. Damals hatte er den Mercedes GLE 250 d (rund 80000 Euro) von seinem Vorgänger Hubert Frye schon nach einigen Wochen zurückgegeben. Damalige Begründung: „Zu protzig.“ Doch nun die Kehrtwende. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.