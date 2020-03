Spontane Besuche sind im Tierheim tabu

Geschlossene Türen: Nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung sind Besuche im Sedelsberger Tierheim aktuell möglich. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Sedelsberg/Friesoythe. Die Futterspende ist gut gemeint, doch angekündigt wäre sie noch besser gewesen. „Das ist zurzeit eigentlich unser Hauptproblem“, verweist Leiterin Madeleine Hoffmann auf unangemeldete Besuche im Sedelsberger Tierheim.



Die Coronakrise ist natürlich auch an der Einrichtung des Friesoyther Tierschutzvereins nicht spurlos vorübergegangen und die Mitarbeiter haben in der vergangenen Woche den Schlüssel herumgedreht. „Auf spontanen Publikumsverkehr müssen wir deshalb bis auf Weiteres verzichten", betonte Dr. Veronika Tholen, Vorsitzende des Tierschutzvereins. Nach telefonischer Absprache werden Besucher nur noch einzeln hereingelassen.