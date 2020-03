Jungunternehmen investiert 750000 Euro

Investieren etwa 750000 Euro im Industriehafen am Küstenkanal: die Geschäftsführer Alexander Hahn (von links), Christoph Brand, Evgenij Rode und Vladimir Schlotgauer sowie Viktor Schneider, Wilhelm Missal von HUS-Elektrosysteme mit C-Port-Geschäftsführer Arno Djuren (links). Das Bild entstand direkt nach Vertragsunterzeichnung und noch vor der Corona-Krise, wie Arno Djuren informiert.Foto: C-Port



Sedelsberg (mt). „Der Aufschwung des C-Ports am Küstenkanal setzt sich fort", stellt Geschäftsführer Arno Djuren zufrieden fest: Mit der Firma HUS-Elektrosysteme werde sich ein weiteres Unternehmen in dem Industrie- und Gewerbegebiet am Knotenpunkt der Bundesstraßen 72 und 401 ansiedeln, teilte er gestern in einer Pressemitteilung mit. Die Firma HUS hat sich auf die digitale Automatisierung von Unternehmen spezialisiert. Am Küstenkanal habe sie ein etwa 2500 Quadratmeter großes Grundstück gekauft, so Djuren. In der zweiten Jahreshälfte 2020 werde sie etwa 750000 Euro in eine neue Produktions- und Lagerhalle mit Verwaltungstrakt investieren.