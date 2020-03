Aufbereitung soll Flächendefizit reduzieren

Kaskum will am C-Port neuartige Anlage für die Gülleverarbeitung bauen

Geschlossenes System: Die Anlage sieht Industriehallen und geschlossene Außenbehälter vor.Grafik: Kaskum

Von Heiner Stix



Saterland/Friesoythe. Das Fries­oyther Beteiligungsunternehmen Kaskum GmbH will auf dem Gelände des C-Ports eine Gülle verarbeitende Anlage errichten. Da die für heute geplante öffentliche Informationsveranstaltung zu dem Thema ausfallen muss, hat Kaskum-Geschäftsführer Gert Stuke hat im Gespräch mit der MT Details des Projektes erläutert. Ausgangspunkt des Projektes, so Stuke, seien die hohen Nährstoffüberschüsse, die in der regionalen Landwirtschaft anfallen. „In der Region entstehen laut Nährstoffbericht derzeit 54 Kilogramm Phosphat pro Hektar“, erläutert Stuke. „Um das alles auszubringen fehlen uns rund 44500 Hektar Fläche.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 19. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.