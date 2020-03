Anlieger fordern Tempo 70 auf Hauptstraße

Übergabe: Matthias Laing (3. von rechts) überreicht gemeinsam mit Marianne Fugel (2. von rechts) sowie (von links) Josef Steenken und Andreas Behne und den Antrag an Landrat Johann Wimberg. Mit dabei war auch Bürgermeister Thomas Otto (rechts). Foto: Hellmann

Von Wilhelm Hellmann



Ramsloh/Sedelsberg. Die Anwohner der Hauptstraße und der Nebenstraßen zwischen der Einmündung Ostermoorstraße in Scharrel und dem Ortseingang Sedelsberg fordern, die bislang nur in einem Teilbereich der Hauptstraße geltende Geschwindigkeitsbeschränkung von 70 km/h bis zum Ortseingang von Sedelsberg zu verlängern. Eine entsprechende Unterschriftenliste haben am Dienstagabend Matthias Laing, Marianne Fugel, Andreas Behne und Josef Steenken an Landrat Wimberg übergeben.