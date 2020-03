Betrieb sucht Schulterschluss mit Kreis

Führung durch das Werk: Produktionsleiter Christian van Lehmden (von links), Bau- und Umweltdezernent Ansgar Meyer, Geschäftsführer Bernd Wehming, Dirk Gehrmann von der Stabstelle Wirtschaftsförderung, Bürgermeister Thomas Otto, Landrat Johann Wimberg und Geschäftsführer Michael Perschl. Foto: Dirk Röse

Sedelsberg (mt). Über die Perspektiven von Torfgewinnung und Substratproduktion hat sich Landrat Johann Wimberg bei der Klasmann-Deilmann GmbH informiert. Bernd Wehming, Geschäftsführer der Klasmann-Deilmann-Gruppe, und Michael ­Perschl, Geschäftsführer Produktionsgesellschaft Nord, haben ihn in Sedelsberg empfangen.



Begleitet wurde Johann Wimberg von Thomas Otto, Bürgermeister der Gemeinde Saterland, der persönlichen Referentin Dr. Lydia Kocar, Ansgar Meyer als Dezernent für Bauen, Planen und Umwelt sowie von Dirk Gehrmann aus der Stabsstelle Wirtschaftsförderung.