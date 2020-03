Diskussion um C-Port-Pläne

Umstritten: Die Ansiedlung von Gülle und Mist verarbeitenden Anlagen am C-Port und der Umgang mit dem Thema sorgt für Diskussionen. Foto: MT-Archiv/Stix

Saterland/Friesoythe (mt/hsx). Die geplanten Ansiedlungen am C-Port (MT berichtete) sorgen weiter für Diskussionen. In seiner Mitgliederversammlung hat sich jetzt auch der Ortsverein Saterland der SPD mit dem Thema „Gülleprojekt am C-Port“ beschäftigt.



Das Thema wird insbesondere im Saterland diskutiert, seit Bürgermeister Thomas Otto in einer Ratssitzung die Ansiedlung von zwei Großprojekten in dem Industriepark öffentlich gemacht hat, obwohl die Verhandlungen mit den Investoren noch laufen. Wie berichtet, geht es dabei um zwei Projekte, die Gülle und Mist im großen Stil verarbeiten wollen. In einer gemeinsamen nicht-öffentlichen Sitzung sollen Dienstagabend der Gemeinderat Saterland, der Stadtrat Friesoythe sowie die Kreistagsmitglieder der beiden Kommunen genauer informiert werden. An diesem Vorgehen nimmt die Saterländer SPD, wie aus einer Pressemitteilung des Ortsvereins deutlich wird, Anstoß.



