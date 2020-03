Mitglieder setzen auf bewährtes Team

Führungsteam des Bildungswerkes Saterland bestätigt

Vorstand und Geehrte: Brigitte Bott, Kerstin Heese, Birgit Walker, Pfarrer Ludger Fischer, Bürgermeister Thomas Otto, Marion von Kajdacsy und Tatjana Metzger. Foto: Hellmann

Von Wilhelm Hellmann



Ramsloh. Das Bildungswerk Saterland setzt auf sein bewährtes Team: Auf der Mitgliederversammlung wurde Pfarrer Ludger Fischer einstimmig für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden gewählt. Eine einstimmige Wiederwahl gab es auch für den stellvertretenden Vorsitzenden, Bürgermeister Thomas Otto. Zur Schriftführerin wurde Tatjana Metzger und zur Kassenführerin Kerstin Heese gewählt.