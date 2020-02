Tierquälerei: Landwirt aus dem Saterland verurteilt

Symbolfoto: Bänsch

Saterland/Cloppenburg (ma). Wegen Tierquälerei hat das Cloppenburger Amtsgericht am Freitag einen 58-jährigen Landwirt aus dem Saterland zu einer Geldstrafe von 1050 Euro verurteilt. Der Angeklagte hatte es vermieden, den Tierarzt zu verständigen, obwohl eine seiner Milchkühe schwer erkrankt war. Das Tier konnte zum Schluss nicht mehr aufstehen. Es wurde geschlachtet und zur Tierkörperbeseitigungsanlage verbracht. Doch dort stellte man die schwere Erkrankung der Kuh fest. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App