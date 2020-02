CDU will Otto Zuständigkeit entziehen

Bürgermeister Thomas Otto: Archivfoto: Passmann

Von Hans Passmann



Saterland. Gescheitert ist die CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Saterland mit ihrem Dringlichkeitsantrag, die „Regelungen für das Verfahren der Rückforderung von Grundstücken, die durch die Gemeinde verkauft wurden“, zu ändern und den Punkt auf der Sitzung des Gemeinderates am Montagabend zu beraten. Ziel der CDU ist es, dass Bürgermeister Thomas Otto (Parteilos) für die Rückabwicklung der unbebauten Grundstücke in Zukunft nicht mehr zuständig sein soll, sondern der Verwaltungsausschuss.



Besondere Brisanz erhält die Diskussion, da nach Informationen der MT auch Angehörige von CDU-Rats­politikern und Mitgliedern des CDU-Gemeindeverbandes von einer möglichen Rückabwicklung betroffen sein sollen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.