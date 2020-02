Polizei sucht Brandstifter im Nordkreis

Totalschaden: In dem Wohnhaus in Barßel hatte es bereits im September gebrannt. Archivfoto: Kröger

Von Matthias Bänsch



Nordkreis (mab). Das Ergebnis der polizeilichen Untersuchungen steht fest: Die drei Brände Ende Januar und Anfang Februar im Nordkreis sind vorsätzlich gelegt worden. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Nachdem die Ergebnisse der Gutachter vorliegen, reagiert nun eine Versicherung: Sie setzt eine Belohnung in Höhe von 7500 Euro aus – für Hinweise, die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen.



Wie bereits berichtet, brannte es zwischen dem 31. Januar und 9. Februar in Harkebrügge, Strücklingen und Barßel. Betroffen waren zwei Wohnhäuser und ein ehemaliger Melkstand. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 90000 Euro geschätzt. Die Brandorte liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Die Polizei kann aktuell nicht einschätzen, ob die drei Brände von ein und derselben Person gelegt wurden.