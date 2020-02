Drei tolle Tage in der Narrenhochburg

Akrobatik vom Feinsten: Die Rheinstürmer aus Monheim waren der Höhepunkt des Galaabends der KVG Ramsloh. Foto: Hellmann

Von Wilhelm Hellmann



Ramsloh. Tieffliegende Kamelle und überwältigende Ausgelassenheit sorgten beim traditionellen Karnevalsumzug in Ramsloh sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den vielen tausend Besuchern am Straßenrand für eine tolle und ausgelassene Stimmung. Stürmisch war es, aber bei Temperaturen von über 15 Grad verzichteten so manche Karnevalisten am Sonntagnachmittag auf ihre Jacke und liefen in Pulli oder T-Shirt im Umzug mit.



Mit dem Straßenkarneval erreichte am Sonntag die fünfte Jahreszeit in Ramsloh ihren Höhepunkt. Zwar waren weniger Besucher in den Ort gekommen als noch vor einem Jahr, aber KVG Präsident Michael Schmidt zeigte sich angesichts des Wetters positiv überrascht von so vielen Besuchern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

