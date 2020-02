Explosion in Bank: Erneuter Zeugenaufruf

Foto: Hellmann

Ramsloh (mab). Nach der Explosion bei der Raiffeisenbank in Ramsloh sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen. Eine heiße Spur gebe es bislang noch nicht, erklärten die Ermittler. Immerhin scheint es aber erste Erkenntnisse zur Flucht der Täter zu geben. Demnach könnten die Täter mit einem Mofa oder Roller nach der Explosion in Richtung Strücklingen geflüchtet sein.



Wie bereits berichtet, wurden die Anwohner an der Hauptstraße in der Nacht zu Mittwoch durch die Detonation geweckt. Dabei wurde der SB-Bereich der Bank regelrecht verwüstet. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Wie die Polizei weiter mitteilte, werden mögliche Zusammenhänge mit anderen Straftaten geprüft.



Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch in Ramsloh verdächtige Personen gesehen haben könnten. Hinweise unter 04471/18600.