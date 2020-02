Heftige Explosion verwüstet Bank in Ramsloh

Foto: Hellmann

Von Matthias Bänsch



Ramsloh/Landkreis. Ein lauter Knall, mitten in der Nacht. Ein Anwohner der Hauptstraße in Ramsloh wird aus dem Schlaf gerissen. Es gab eine heftige Explosion in der Nacht zu Mittwoch um 3.10 Uhr. Ort des Geschehens: die Raiffeisenbank. Bislang unbekannte Täter hatten dort den Geldautomaten gesprengt. Noch bevor die alarmierte Polizei bei der Bank eintraf, fehlte von den Tätern jede Spur. Sie erbeuteten eine noch unbekannte Geldsumme.



Wie die Polizei mitteilte, ist das Bankgebäude „erheblich beschädigt“ worden. Jetzt stellt sich die Frage: Steckt die so genannte "Audi-Bande" hinter der Tat? Das Vorgehen erinnert stark an eine Serie vor wenigen Jahren. Die niederländische Gruppe erhielt den Namen von den Ermittlern einer Sonderkommission des Landeskriminalamtes. Der Grund: In allen Fällen tauchten die Täter mit hoch motorisierten Fahrzeugen – vornehmlich der Marke Audi – vor den Banken auf und verschwanden mit Vollgas von den Tatorten



