In Pastors Garten soll Dorfpark entstehen

Viel vorgenommen: der Vorstand mit Andre Kamphaus (von links), Monika Tellmann, Uwe Aggen, Simone Tieke, Heiner Kamphaus und Willi Kamphaus. Es fehlt Verena Kamphaus. Foto: Hellmann

Von Wilhelm Hellmann



Sedelsberg. Gut angenommen wird der Naturlehrpfad rund um den Ententeich in Sedelsberg, der im Mai vergangenen Jahres eingeweiht worden ist (MT berichtete). Doch der Bürgerverein möchte es damit nicht belassen und hat schon das nächste Projekt im Blick: Auf der Generalversammlung Schützenhofes berichtete Vereinsvorsitzender Willi Kamphaus über neueste Planungen für einen Dorfpark in „Pastors Garten“.



Er solle auf einer rund 3600 Quadratmeter großen Fläche hinter dem ehemaligen Pfarrhaus, dem heutigen Schwesternhaus, und dem Friedhof auf einer Fläche der Kirchengemeinde entstehen und ein Ruhepol für alle Einwohner werden, so der Vorsitzende.