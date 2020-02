Foto: Thomas Giehl

Saterland (mt). In Brand geraten ist ein Melkstand an der Klosterstraße im Saterland. Wie die Polizei mitteilt, stand das Gebäude in der Nacht zu Freitag aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen. In dem Melkstand, der als Lager genutzt wurde, befanden sich 10 Strohrundballen. Die Feuerwehr Ramsloh, die mit fünf Löschfahrzeugen und 25 Kameraden vor Ort war, löschte den Brand. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt.