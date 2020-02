Als Boas viele Projekte angeschoben

Die Führungscrew: Antonius Kanne (von links), Margret Göken, Elisabeth Sibum und Stephan Dannebaum. Komplettiert wird das Team von Karl-Peter Schramm und Margot Tamling. Foto: Hellmann

Von Wilhelm Hellmann



Ramsloh. Die Jahreshauptversammlung des Heimatvereins „Seelter Buund“ im Landgasthof Dockemeyer in Ramsloh-Hollen hat Vorstandssprecher Stephan Dannebaum genutzt, um seinem Amtsvorgänger Heinrich Pörschke für sein „außergewöhnliches Engagement“ um den Erhalt der saterfriesischen Sprache und der Kultur zu danken. 25 Jahre habe er als Boas gewirkt und in dieser Zeit viele Projekt angeschoben und realisiert.



Er erinnerte unter anderem an den Kauf des Scharreler Bahnhofs, der nun als „Seelterfräiske Kulturhuus" genutzt wird und wo Radio „Skäddel" auf Sendung geht. Erheblich ausgeweitet worden sei unter seiner Regie auch der saterfriesische Sprachunterricht in den Kindergärten und Schulen. Dafür gebühre Heinrich Pörschke der Dank seiner Heimat.