37-Jährige sticht auf Lebenspartner ein

Symbolfoto: dpa

Scharrel (mab). Ein Beziehungsstreit in Scharrel ist offenbar am Dienstagmorgen eskaliert: Polizei und Rettungskräfte wurden alarmiert, nachdem eine 37-Jährige auf ihren Lebensgefährten mehrfach eingestochen hat. Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, geriet der Streit gegen 5.20 Uhr außer Kontrolle. Details nennt die Polizei derzeit nicht. Fest steht, dass der 39-Jährige mehrere Bauchverletzungen erlitt. Ein Familienangehöriger wählte den Notruf. Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Aktuell bestehe keine Lebensgefahr mehr, teilte die Polizei mit.



Nach der Vernehmung wurde die Staatsanwaltschaft Oldenburg über den bisherigen Sachverhalt informiert. Diese sei zu der Erkenntnis gelangt, dass der Angriff wohl ohne Tötungsabsicht geschehen sei. Deshalb wurde auch kein Haftbefehl beim zuständigen Amtsgericht beantragt. Es wird nunmehr wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Frau durfte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Polizeidienststelle wieder verlassen.