Polizei hat wachsames Auge auf Umzug

Kontrolle: Polizeioberkommissar Karsten Knelangen (Zweiter von rechts), der in diesem Jahr wieder die polizeiliche Einsatzleitung für die Großveranstaltung übernimmt, wird die Umzugsfahrzeuge wieder besonders im Auge haben. Foto Wilken

Von Horst Wilken



Ramsloh. Ein waches Auge hat die Polizei schon im Vorfeld des Karnevals Ramsloh auf die Umzugsteilenehmer. Während einer Informationsveranstaltung leistete sie Aufklärungsarbeit, um von vornherein Missverständnisse zwischen den motorisierten Narren und den Ordnungshütern vermeiden zu können. Schließlich erwartet der Präsident der Karnevalsgesellschaft (KVG) Ramsloh, Michael Schmidt, zum Umzug, der gleichzeitig Höhepunkt der närrischen Session im Saterland ist, entlang der Strecke mehr als 10000 Zuschauer und knapp 100 Gruppen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.