Foto: Hellmann

Scharrel (hn). An der Fensterscheibe einer Backerei-Filiale in Scharrel ist am Montag ein Fahrer mit seinem Auto gelandet. Das Ladenlokal befindet sich in einem Einkaufsmarkt am Raiffeisendamm. Nach ersten Erkenntnisen wurde die Fensterscheibe zerstört und auch die Gebäudefassade wurde in Mitleidenschaft gezogen. Nähere Hintergründe zum Unfall sind noch nicht bekannt.