Windhundprinzip gehört Vergangenheit an

Fraktion und Gemeindeverband der Saterländer CDU stellen neue Richtlinien für Grundstücksvergabe vor

Baugebiet „Am Bollinger Kanal“: Hier gelten die Vergaberichtlinien für Baugrundstücke der Gemeinde noch nicht. Foto: C. Passmann

Von hans passmann



Strücklingen. Nicht die erhoffte Resonanz bei der Bevölkerung fand die gemeinsame öffentliche Veranstaltung des CDU-Gemeindeverbandes und der CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde Saterland am Donnerstagabend im Strückinger Hof. Die Unionspolitiker wollten Aufklärung geben über die neuen Richtlinien für die Vergabe von Baugrundstücken der Gemeinde Saterland, die seit dem 1. April 2019 in Kraft sind. Bisher erfolgte die Vergabe von gemeindeeigenen Grundstücken durch Reservierungen in erster Linie nach dem Windhundprinzip und war für Außenstehende eher undurchsichtig.