550 Spieler kämpfen entschlossen um Sieg

Lob für Leistungen: Henning Kampen vom FC Sedelsberg überreicht dem D-Jugend-Mannschaftsführer der Spielgemeinschaft Elisabethfehn/Harkebrügge den Siegerpokal. Jeder Spieler erhielt einen Tischpokal. Foto: Hellmann

Von Wilhelm Hellmann



Ramsloh/Sedelsberg. „Unser Turnier hat sich mittlerweile voll etabliert, es ist ein Selbstläufer geworden“, zieht Jugendobmann Michael Brand ein zufriedenes Fazit. 56 Mannschaften mit über 550 Jungen und Mädchen aus dem Bereich der B-Jugend-Mädchen, der E-, F-, D-und der G-Jugend waren beim zehnten Hallenturnier des FC Sedelsberg in der Sporthalle Ramsloh angetreten. Positiv überrascht zeigten sich die Organisatoren, Betreuer und Trainer von den vielen schönen Spielzügen, die auch schon die jüngsten Spieler „ablieferten“ – angefeuert von den Zuschauern auf den voll besetzten Rängen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.