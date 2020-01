Canisiushaus legt eine Punktlandung hin

Im Zeitrahmen: Rechtzeitig zu Beginn des Jahres mit zahlreichen Veranstaltungen konnten die Sanierungsmaßnahmen am Canisiushaus abgeschlossen werden. Foto: Hellmann

Von Wilhelm Hellmann



Sedelsberg. Die Freude bei den Sedelsberger Vereinen ist groß: Rechtzeitig zum Beginn zahlreicher Veranstaltungen, wie dem Sportlerball des FC, den Aufführungen der Theatergruppe oder aber den Karnevalsveranstaltungen, legt das Canisiushaus nach der umfangreichen Grundsanierung mit seiner Wiedereröffnung eine Punktlandung hin. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.