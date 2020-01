BMW-Fahrer schleift Tankwart mit

Symbolfoto: dpa

Saterland (mab). Ein Tankwart ist am Mittwochabend verletzt worden, als er wohl einen Dieb aufhalten wollte. Gegen 19 Uhr fuhr ein BMW auf das Gelände einer Tankstelle an der Robert-Bosch-Straße in Sedelsberg. Der Fahrer stieg aus und füllte Diesel in einen Kanister. Offenbar hatte der Mann nicht die Absicht bezahlen zu wollen. Diesen Eindruck hatte zumindest der Inhaber der Tankstelle, der deshalb den BMW-Fahrer ansprach. Der Fahrer stieg daraufhin wieder in seinen 3er-BMW und wollte losfahren. Der Tankwart wollte den Fluchtversuch verhindern. Dabei wurde er von dem Auto rund 15 Meter weit geschleift. Dabei wurde der Mann verletzt.



Bei dem BMW-Fahrer handelt es sich offenbar um einen etwa 60-jährigen Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild. Am Mittwochabend trug er eine helle Basecap und dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei im Saterland unter 04489/2111 entgegen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung.