Raser muss seinen Führerschein abgeben

Symbolfoto: Bänsch

Saterland/Lastrup (mab). Ein 64-Jähriger aus Lastrup hat seinen Führerschein abgeben müssen. Er soll gleich mehrere Verkehrsteilnehmer durch seine rücksichtslose Fahrweise in Gefahr gebracht haben – und das offenbar nicht nur während einer Autofahrt. Am Dienstag ist sein rücksichtsloser Fahrstil offenkundig besonders aggressiv gewesen.



Am Dienstagmorgen meldete sich ein 44-Jähriger bei der Polizei: Er brachte den Fahrer eines weißen Skoda Yeti zur Anzeige, konnte allerdings kein Kennzeichen nennen. Der zu diesem Zeitpunkt unbekannte Fahrer hätte ihn zwischen Markhausen und Ellerbrock durch dichtes Auffahren bedrängt, dann überholt und anschließend ausgebremst. Der 44-Jährige musste auf den Grünstreifen ausweichen, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Als sich die Polizei am Mittwoch mit der Meldung an die Öffentlichkeit wandte, meldeten sich gleich mehrere Autofahrer, denen der weiße Skoda Yeti ebenfalls durch die rücksichtslose Fahrweise aufgefallen war.



So auch ein 55-Jähriger aus dem Saterland: Er hatte eine brenzlige Begegnung mit dem Skoda-Fahrer wiederum am Dienstagnachmittag auf der Hauptstraße in Sedelsberg. Er gab gegenüber der Polizei an, dass ihn der Lastruper zunächst überholt und dann kurz vor einer Verkehrsinsel nach rechts abgedrängt haben soll. Der Saterländer habe eine Vollbremsung hinlegen müssen, damit kein Unfall passiert. Hilfreich für die Polizei: Der 55-Jährige merkte sich das Kennzeichen.



Anhand der Daten konnte der Lastruper von der Polizei ermittelt werden. Die Beamten kassierten umgehend den Führerschein und leiteten mehrere Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein. Die Polizei sucht nun nach weiteren Autofahrern, die ähnliche Erfahrungen mit dem weißen Skoda Yeti gemacht haben oder die genannten Vorfälle bezeugen können. Hinweise unter 04491/93160.