Ersthelfer retten 82-Jährige aus Auto

Symbolfoto: Vorwerk

Ramsloh (mt). Ersthelfer haben bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Neujahr in Ramsloh womöglich Schlimmeres verhindert. Wie die Polizei mitteilt, war eine 82-Jährige mit ihrem Auto am Kanalweg von der Fahrbahn abgekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 0.30 Uhr, die Frau rutschte mit ihrem Wagen in den dortigen Kanal. Das Auto blieb auf dem Dach liegen, es schwamm zunächst noch an der Wasseroberfläche.



„Glücklicherweise wurde der Verkehrsunfall von einer fünfköpfigen Gruppe beobachtet“, teilt die Polizei mit. Durch das gemeinsame und beherzte Eingreifen der Personen konnte die 82-Jährige aus dem Seitenfenster des Pkw geborgen werden, bevor das Fahrzeug mit Wasser vollgelaufen war. Die Polizei bezeichnete das Verhalten als „vorbildhaft“



Aufgrund des dichten Nebels konnten die weiteren Rettungskräfte den Einsatzort erst nach etwa 20 bis 25 Minuten erreichen. Die Saterländerin wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Friesoythe verbracht und durch den Unfall vermutlich nur leicht verletzt.