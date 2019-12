Mann soll Partnerin mit Messer bedroht haben

Symbolfoto: dpa

Ramsloh (her). Großer Polizei-Einsatz in Ramsloh: Zahlreiche Beamten wurden am Samstag um 16.30 Uhr alarmiert. Nach Angaben der Polizei wurde gemeldet, dass ein 37-Jähriger seine Partnerin in seiner Wohnung an der Falkenstraße mit einem Messer bedroht habe.



An der Einsatzstelle stellte sich schnell heraus, dass die Frau nicht mehr in der Wohnung und auch unverletzt war. "Auch weitere Bewohner des Hauses befanden sich nicht im Gebäude", heißt es in der Pressemitteilung. Jedoch befand sich noch ein weiterer Mann bei dem Tatverdächtigen. Beide kannten sich.



Da es jedoch Hinweise auf eine mögliche Gefahr für diesen Mann gab, wurden vorsorglich auch einige Polizeibeamte von umliegenden Dienststellen hinzugerufen. Unter anderem waren auch Diensthundeführer und speziell geschulte Beamte vor Ort. Hinzu kamen Rettungskräfte und Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung.



Als der Tatverdächtige und sein Bekannter zufällig die Wohnung verließen, nahmen Polizeibeamte den 37-jährigen in Gewahrsam. Bei dem Zugriff gegen 20 Uhr blieben alle beteiligten Personen unverletzt.