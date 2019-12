Rostschutz wird künftig selber gemacht

Pro Jahr muss Hansa Klima 10000 Quadratmeter Metall beschichten

Rohmaterial: In der ersten Kammer der neuen Anlage werden die Bauteile gereinigt. Danach geht es in den Ofen und zur Pulverbeschichtung. Über die neue Anlage freuen sich (von links) Geschäftsführer Jan Neumann, die Geschäftsleiter Dr.-Ing. Matthias Lamping und Helmut Pfeiffer sowie Fertigungsleiter Arno Bunger.Foto: Stix

Von Heiner Stix



Strücklingen. Das Investitionskarussell dreht sich bei der Strücklinger Hansa Klimasysteme GmbH weiter. Seit 2015 hat der Hersteller von Lüftungs- und Klimaanlagen bereits zwei Hallen gebaut und zudem für 1,5 Millionen Euro eine Fertigungsanlage erworben. Jetzt flossen weitere 415000 Euro in eine neue Anlage für die Pulverbeschichtung der einzelnen Bauteile. „Ich freue mich über diese Investition", sagte Geschäftsführer Jan Neumann bei der Einweihung der Anlage.