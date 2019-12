Baufällige Galerie der Mühle wird erneuert

Investitionskosten von 75000 Euro

In luftiger Höhe: Nachdem die baufällige Galerie entfernt wurde, wird die neue Konstruktion von holländischen Mühlenexperten montiert. In etwa 14 Tagen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.Foto: Hellmann



Von Wilhelm Hellmann



Ramsloh. Sie ist das Wahrzeichen von Ramsloh: die Mühle im Ramsloher Ortsteil Hollen, die bereits in der dritten Generation im Besitz der Familie Schoof ist. Das alte Gemäuer stammt aus dem Jahr 1900 und jetzt war eine Sanierung dringend erforderlich. Die gut 40 Jahre alte Galerie war baufällig und wurde von einer holländischen Mühlenbauerfirma abgebaut. In acht Bauteilen wurde gleichzeitig die neue Mühlengalerie aus Holland angeliefert und mit einem Kran wieder aufgebaut.