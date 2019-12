Polizei verhindert Familiendrama

Symbolfoto: dpa

Ramsloh (mab). Nach einem eskalierten Familienstreit ist ein 32-Jähriger aus Ramsloh in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, löste ein Notruf am Mittag einen größeren Einsatz der Polizei aus.



In der Wohnung an der Hauptstraße hatte sich zunächst ein lautstarker Streit entwickelt, den offenbar die anderen Bewohner des Mehrparteienhauses mitbekommen haben. Dem Notruf zufolge wurden anschließend die Familienmitglieder von dem 32-Jährigen mit einem Beil bedroht.



Angesichts dieser brenzligen Situation wurden mehrere Polizisten und Spezialeinsatzkräfte nach Ramsloh alarmiert. Auch ein Diensthundeführer kam zum Einsatz. Umgehend wurden alle unbeteiligten Bewohner des Hauses evakuiert.



Speziell geschulte Polizeibeamte nahmen zu dem 32-Jährigen Kontakt auf. Der Mann habe sich zu diesem Zeitpunkt alleine in der Wohnung befunden. Durch gezielte Gesprächsführung gelang es den Beamten, die Situation zu beruhigen. Der 32-Jährige habe sich am Ende friedlich und kooperativ gezeigt - mit dem Ergebnis, dass die Beamten ohne Anwendung von Gewalt in die Wohnung gelangen konnten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.