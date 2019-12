Region zollt zwei „Vereinshelden“ Respekt

Einsatz gewürdigt: Peter Hermes (links), sein Stellvertreter Thomas Schlump (rechts) und Thomas Lotzkat (Dritter von links) ehrten Günther Feldmann (Zweiter von links) und Franz-Josef Thye. Foto: hn

Von Wilhelm Hellmann



Strücklingen. Eine Überraschung hielt die Führungsriege des SV Strücklingen auf der Jahreshauptversammlung im Strücklinger Hof bereit: Thomas Lotzkat, Sportreferent der Sportregion Oldenburger Münsterland, war eigens ins Saterland gekommen, um zwei „Vereinshelden“ auszuzeichnen.



Damit füllt sich die „Hall of Fame" der Sportregion Oldenburger Münsterland weiter. „Ziel dieser Aktion des Landessportbundes und der 18 Sportregionen in Niedersachsen ist es, für mehr Anerkennung und Wertschätzung für freiwillig und ehrenamtlich Engagierte zu sensibilisieren und diese aktiv zu leben", betonte Thomas Lotzkat. Im SV Strücklingen kommt diese Ehrung Günther Feldmann und Franz-Josef Thye zuteil.