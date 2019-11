Es weihnachtet sehr in Dörfern des Nordkreises

Sehnlichst erwartet: In allen Orten – wie hier in Gehlenberg – erscheint mit Einbruch der Dunkelzeit der Nikolaus und verteilt kleine Geschenke an die Kinder. Foto: Wilhelm Funke

Nordkreis (fu/hn,mp). Das alte Jahr neigt sich dem Ende entgegen und in zahlreichen Orten öffnen die Advents- und Weihnachtsmärkte ihre Pforten, um auf das bevorstehende Fest einzustimmen.



Gehlenberg: Am Sonntag, 1. Dezember, findet in Gehlenberg der traditionelle Weihnachtsmarkt bereits zum 35. Mal in der besonderen Atmosphäre des Kulturzentrums unterhalb der Gehlenberger Mühle statt.



Ramsloh: Am Sonntag präsentiert sich der Adventsmarkt ab 14.30 Uhr als bunter Familientag.



Harkebrügge: In Harkebrügge hat der Aktivkreis alles für den Adventstreff am Sonntag vorbereitet. Im Schatten der Kirche öffnet die Budenstadt um 14 Uhr ihre Pforten.



Scharrel: In Scharrel beteiligen sich nahezu alle Vereine, Gruppen und Verbände am Sonntag 14 Uhr am Adventsmarkt rund um die Mühle.



Markhausen: Die Markhauser Vereine laden zum Weihnachtsmarkt am zweiten Advent ab 14 Uhr in und um die Begegnungsstätte der Kirchengemeinde Markhausen ein.



Strücklingen: Eröffnet wird der Adventsmarkt am Samstag, 7. Dezember, um 17 Uhr. Am Sonntag, 8. Dezember, öffnet der Adventsmarkt bereits um 11 Uhr.



