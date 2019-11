Bewusstlosen per Rettungsbühne geborgen

Ramsloher Feuerwehr muss sich bei Übung zwei verschiedenen Szenarien stellen und Menschen retten

Professionelle Hilfe: Mit Hilfe der Rettungsbühne konnte der Fahrer des Lastwagens gerettet werden. Foto: Giehl/Gemeindepressewart

Ramsloh (mt). Einer doppelten Herausforderung musste sich die Feuerwehr Ramsloh während einer Zugübung auf dem Gelände der Firma Optimas in Ramsloh stellen: Zunächst kam es zwischen zwei Hallen zu einem Arbeitsunfall. Ein Gabelstaplerfahrer hatte in einem kleinen Gefahrgutlager ein 200-Liter-Fass beschädigt, aus dem daraufhin in geringen Mengen eine noch nicht definierte Flüssigkeit auslief.