Der große Friedensgipfel war es doch nicht

Künftig wollen sie an einen Strang ziehen: Bernhard Benten (von links), Thomas Otto und Karl-Peter Schramm. Foto: mpe

Von Hans Passmann



Ramsloh. Friede, Freude, Eierkuchen sieht anders aus. So war es dann doch nicht der große Friedensgipfel, als sich in dieser Woche die beiden Fraktionsvorsitzenden im Rat der Gemeinde Saterland, Bernhard Benten (CDU) und Karl-Peter Schramm (SPD/Grüne), mit Bürgermeister Thomas Otto trafen, um über die weitere Zusammenarbeit im Gemeinderat zu sprechen.



Auslöser des Gesprächs war die geplatzte Sitzung des Schul- und Kulturausschusses am 4. November. Die CDU-Mitglieder hatten sich nicht ausreichend informiert gefühlt, weil sie die Vorlagen zu spät im Briefkasten hatten. Bürgermeister Otto hatte dafür kein Verständnis.