Wasser in Saterländer Brunnen überwiegend gut

Foto: VSR Gewässerschutz

Saterland (hsx). Gute Nachrichten für die Brunnenbesitzer im Saterland: Nur bei zwei von 24 untersuchten Gewässerproben lag der Nitratgehalt über dem zulässigen Grenzwert. „Das ist ein gutes Ergebnis“, sagt Harald Gülzow vom VSR Gewässerschutz. Die Umweltorganisation war am 9. Oktober mit ihrem Labormobil in Ramsloh, um Gewässerproben aus der Gegend entgegenzunehmen. 24 Brunnenbesitzer machten von dem Angebot Gebrauch. Zwei Proben überschritten den Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter allerdings deutlich. Eine Probe lag mit 76 Milligramm um 50 Prozent über dem zulässigen Wert, die andere brachte es gar auf 118 Milligramm pro Liter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.