Erschließung erfordert tiefen Griff in Kasse

Vor Ort: Franz Wienhold (rechts) erläuterte den Ausschussmitgliedern die verkehrstechnischen Änderungen. Foto: M. Passmann

Von Hans Passmann



Ramsloh. Das Zahlenwerk der Investitionen, das der Kämmerer Jens Gralheer dem Saterländer Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Verkehrwesen und Fremdenverkehr auf der jüngsten Sitzung für den Zeitraum 2019 bis 2023 vorlegte, war umfangreich. Um sämtliche Maßnahmen umsetzen zu können, benötigt es einen Finanzierungsbedarf von rund fünf Millionen Euro.



Dabei handelt es sich insbesondere um den Ausbau und die Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, den Grund­erwerb sowie Maßnahmen der Straßenbeleuchtung und Brückensanierungen. Die Summe segnete der Ausschuss einstimmig ab, allerdings unter Vorbehalt der Finanzierung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.