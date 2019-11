Nostalgie: Museumsbahn soll bleiben

Ausschuss will jährlich 5000 Euro dazugeben

Stilllegung droht: Noch fährt die Museumseisenbahn Ammerland-Barßel-Saterland auf der Strecke von Ocholt nach Sedelsberg. Foto: mp



Von Hans Passmann



Ramsloh. Ob Kohl- oder Moorfahrt, Betriebsausflug oder Spazierfahrt – eine Fahrt mit der Museumseisenbahn Ammerland-Barßel-Saterland (MABS) ist ein echtes Erlebnis. Doch damit könnte bald Schluss sein. Denn: Die Zeit drängt. Für eine weitere Nutzung der Gleise fordert die Deutsche Bahn einen „Infrastrukturanschlussvertrag“ – und rund 25000 Euro jährlich an Gebühren. Dieser ist Voraussetzung dafür, dass der historische Triebwagen vom Lokschuppen auf das Schienennetz der Bahn fahren darf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.